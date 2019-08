Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 09:15

VIABILITÀ 27 AGOSTO 2019 ORE 08:20 TOMMASO RENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DALL’A1 FIRENZE-ROMA, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI PONZANO ROMANO, ATTUALMETNE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA

PASSIAMO AL RACCRDO, DOVE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO RALLENTAMENTI CON CODE TRA LA DIRAMZIONE ROMA SUD E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, E PROSEGUENDO VI SONO CODE A TRATTI TRA LA VIA DEL MARE E LA ROMA-FIUMICINO

PASSIAMO ALL’A24 ROMA-TERAMO DOVE PER COMPLETARE I LAVORI DI MANUTENZIONE TRA VICOVAREO E CARSOLI TROVIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREIZONI

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,

FERMA PER TUTTO IL GIORNO LA LINEA FERROVIARIA TERMINI-CENTOCELLE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL CAPOLINEA DI TERMINI, AL POSTO DELLA LINEA FERROVIARIA SI POTRA UTILIAZZARE IL SERVIZIO BUS DELLA CAPITALE

INFINE PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI,

CONTINUA FINO AL 28 AGOSTO I LAVORI NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO E ATTIVA LA CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA ORARIA 22-6 DEL MATTINA.

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral