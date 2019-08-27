Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 27 AGOSTO 2019 ORE 10:20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CODE PER INCIDENTE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI CENTRO TRE DENARI IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE A CAUSA DI UN INCIDNETE TROVIAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREIOZNE DE CENTRO
SEMPRE SULL’A24 ROMA-TERAMO A CAUSA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE TROVIAMO RALLENTAMETNI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CARSOLI E VICOVARO
SPOSTANDOCI SULLA LITORANEA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA IN ENTRMABE LE DIREIZONI E ALL’ALTEZZA DI COLLE ROMNITO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,
FERMA PER TUTTO IL GIORNO LA LINEA FERROVIARIA TERMINI-CENTOCELLE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL CAPOLINEA DI TERMINI, AL POSTO DELLA LINEA FERROVIARIA SI POTRA UTILIAZZARE IL SERVIZIO BUS DELLA CAPITALE
INFINE PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI,
CONTINUA FINO AL 28 AGOSTO I LAVORI NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO E ATTIVA LA CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA ORARIA 22-6 DEL MATTINA.
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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