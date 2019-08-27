Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 27 AGOSTO 2019 ORE 12:20 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI CENTRO TRE DENARI, PERMANGONO CODE IN DIREIZONE DI CIVITAVECCHIA PER LAVORI A CURA DI ANAS
PASSAIMO ALLA PONTINA DOVE E STATO RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SPINACETE, ATTUALMENTE IL TRAFFICO SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA E REGOLARE
SPOSTANDOCI SULL’APPIA DOVE TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI FORMIA E MARINA DI MINTURNO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,
FERMA PER TUTTO IL GIORNO LA LINEA FERROVIARIA TERMINI-CENTOCELLE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL CAPOLINEA DI TERMINI, AL POSTO DELLA LINEA FERROVIARIA SI POTRA UTILIAZZARE IL SERVIZIO BUS DELLA CAPITALE
INFINE PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI,
CONTINUA FINO AL 28 AGOSTO I LAVORI NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO E ATTIVA LA CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA ORARIA 22-6 DEL MATTINA.
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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