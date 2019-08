Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 27 AGOSTO 2019 ORE 15:20 MARCO CILUFFO

INIZIAMO SULLA LITORANEA DOVE CI SONO RALLENTAMENTI IN ENTREMBI I SENSI DI MARCIA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA

SULLA COMPLANARE ROMA FIUMICINO CODE E RALLENTAMENTI CON L’INNESTO DEL RACCORDO in DIREZIONE ROMA

SUL TRATTO URBANO A24 altezza PORTONAccio POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCENDIO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,

FERMA PER TUTTO IL GIORNO LA LINEA FERROVIARIA TERMINI-CENTOCELLE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL CAPOLINEA DI TERMINI, AL POSTO DELLA LINEA FERROVIARIA SI POTRA UTILIAZZARE IL SERVIZIO BUS DELLA CAPITALE

MENTRE PER LA METROPOLITANA LINEA A RIMANE CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI UTILIZZARE LE STAZIONI SPAGNA E REPUBBLICA.

INFINE PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI,

CONTINUA FINO AL 28 AGOSTO I LAVORI NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO E ATTIVA LA CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 22 FI NO ALLE 6 DELLA MATTINA.

Chiudiamo con il trasporto marittimo

disagi oggi A Causa controlli tecnici non verrà effettuata la corsa Ventotene – Formia delle ore 16.15

Prestare massima attenzione ingresso IN Via di Ciampino Sorgente Appia per FUMO DOVUTO AD incendio presso campo nomadI

