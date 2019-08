Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 27 AGOSTO 2019 ORE 16:20 MARCO CILUFFO

BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

sul tratto a24 all altezza di vicovaro rallentamenti per lavori in coRso entrambe le direzioni

SEMPRE SUL TRATTO URBANO A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E PORTONACCIO traffico intenso PER INCENDIO in direzione roma

e ancora SULLA COMPLANARE ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI CON L’INNESTO DEL RACCORDO in DIREZIONE ROMA

PASSIAMO SULLA LITORANEA DOVE CI SONO RALLENTAMENTI IN ENTREMBI I SENSI DI MARCIA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA

Prestare massima attenzione all’ingresso IN Via di Ciampino Sorgente Appia per la presenza di FUMO DOVUTO AD un incendio nel campo nomadI

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,

linea ALTA VELOCITA Roma – Napoli dalle 15.10 circolazione fortemente rallentata per guasto linea elettrica dei treni fra Anagni e Ceccano.

PASSIAMO ALLA LINEA FERROVIARIA TERMINI-CENTOCELLE FERMA PER TUTTO IL GIORNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL CAPOLINEA DI TERMINI, AL POSTO DELLA LINEA FERROVIARIA SI POTRA UTILIAZZARE IL SERVIZIO BUS DELLA CAPITALE

MENTRE PER LA METROPOLITANA LINEA A RIMANE CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI UTILIZZARE LE STAZIONI SPAGNA E REPUBBLICA.

E INFINE, PER I CANTIERI ATTIVI, CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO,

E’ ATTIVA LA CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 22 FINO ALLE ORE 6 DELLA MATTINA.

DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral