Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 27 AGOSTO 2019 ORE 17:20 MARCO CILUFFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO A TRATTI IN INTERNA, TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA
PASSIAMO SULLA LITORANEA IN ZONA CAMPO ASCOLANO DOVE CI SONO RALLENTAMENTI IN ENTREMBI I SENSI DI MARCIA
SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA POMEZIA CODE E RALLENTAMENTI ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,
linea ALTA VELOCITA Roma – Napoli il traffico ferroviario è fortemente rallentato fra Anagni e Ceccano, per un problema tecnico
Ritardi fino a 90 minuti per i convogli in viaggio. Alcuni treni percorrono la linea convenzionale Roma – Napoli via Formia.
PASSIAMO ALLA LINEA FERROVIARIA TERMINI-CENTOCELLE FERMA PER TUTTO IL GIORNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL CAPOLINEA DI TERMINI, AL POSTO DELLA LINEA FERROVIARIA SI POTRA UTILIAZZARE IL SERVIZIO BUS DELLA CAPITALE
E INFINE, PER I CANTIERI ATTIVI, FINO AL 28 AGOSTO LAVORI NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO,
E’ ATTIVA LA CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 22 FINO ALLE ORE 6 DELLA MATTINA.
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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