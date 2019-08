Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 27 AGOSTO 2019 ORE 18:20 MARCO CILUFFO

ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN INTERNA, TRA LE USCITE COLOMBO E TUSCOLANA

MENTRE SULLA LITORANEA IN ZONA CAMPO ASCOLANO RALLENTAMENTI IN ENTREMBI I SENSI DI MARCIA

INCIDENTE SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA, CONSEGUENTI DISAGI IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE SU VIA DEI CASTELLI NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SULLA VIA AURELIA RALLENTAMENTI TRA PALIDORO E LADISPOLI DIREZIONE LADISPOLI

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,

linea ALTA VELOCITA Roma – Napoli il traffico ferroviario è fortemente rallentato fra Anagni e Ceccano, per un problema tecnico

Ritardi fino a 90 minuti per i convogli in viaggio. RIPERCUSSIONI ANCHE PER IL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE FL7

PASSIAMO ALLA LINEA FERROVIARIA TERMINI-CENTOCELLE FERMA PER TUTTO IL GIORNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL CAPOLINEA DI TERMINI, AL POSTO DELLA LINEA FERROVIARIA SI POTRA UTILIAZZARE IL SERVIZIO BUS DELLA CAPITALE

E INFINE, PER I CANTIERI ATTIVI,

FINO AL 28 AGOSTO LAVORI NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO,

E’ ATTIVA LA CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 22 FINO ALLE ORE 6 DELLA MATTINA.

