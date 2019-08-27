Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 27 AGOSTO 2019 ORE 19:20 MARCO CILUFFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’ULTIMO NOTIZIARIO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN INTERNA, TRA LE USCITE PONTINA E APPIA
SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI IN ENTREMBI I SENSI DI MARCIA
TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA
SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE
SULLA VIA AURELIA RALLENTAMENTI TRA PALIDORO E LADISPOLI DIREZIONE LADISPOLI
SULLA CASSIA TRA OLGIATA E GIUSTINIANA CODE A TRATTE ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA DELLA COGNA DIREZIONE CAMPO DI CARNE
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,
linea ALTA VELOCITA Roma – Napoli
il traffico ferroviario è in graduale ripresa per i treni diretti a Nord.
Quelli verso Sud percorrono la linea convenzionale Roma – Napoli via Formia con allungamento di tempi di viaggio fino a 60 minuti.
Ripercussioni anche sul traffico ferroviario regionale per i collegamenti fra Roma e Formia (linea FL7).
PASSIAMO ALLA LINEA FERROVIARIA TERMINI-CENTOCELLE FERMA PER TUTTO IL GIORNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL CAPOLINEA DI TERMINI, AL POSTO DELLA LINEA FERROVIARIA SI POTRA UTILIAZZARE IL SERVIZIO BUS DELLA CAPITALE
E INFINE, PER I CANTIERI ATTIVI,
FINO AL 28 AGOSTO LAVORI NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO,
E’ ATTIVA LA CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 22 FINO ALLE ORE 6 DELLA MATTINA.
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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