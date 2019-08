Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 27 AGOSTO 2019 ORE 20:20 MARCO CILUFFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’ULTIMO NOTIZIARIO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SULLA RESTANTE RETE STRADALE ED AUTOSTRADALE DELLA REGIONE.

ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO DOVE SEGNALIAMO TRAFFICO IN CORSIA ESTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA

e ancora SULLA COMPLANARE ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI CON L’INNESTO DEL RACCORDO in DIREZIONE ROMA

SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE

SULLA VIA AURELIA RALLENTAMENTI TRA PALIDORO E LADISPOLI DIREZIONE LADISPOLI

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,

linea ALTA VELOCITA Roma – Napoli

il traffico ferroviario è in graduale ripresa per i treni diretti a Nord.

Quelli verso Sud percorrono la linea convenzionale Roma – Napoli via Formia con allungamento di tempi di viaggio fino a 60 minuti.

Ripercussioni anche sul traffico ferroviario regionale per i collegamenti fra Roma e Formia (linea FL7).

RIMODULATA LA ROMA LIDO FINO ALLE 23.30 PER ORARI SULLE PARTENZE POTETE COLLEGARVI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

PASSIAMO ALLA LINEA FERROVIARIA TERMINI-CENTOCELLE FERMA PER TUTTO IL GIORNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL CAPOLINEA DI TERMINI, AL POSTO DELLA LINEA FERROVIARIA SI POTRA UTILIAZZARE IL SERVIZIO BUS DELLA CAPITALE

E INFINE, PER I CANTIERI ATTIVI,

FINO AL 28 AGOSTO LAVORI NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO,

E’ ATTIVA LA CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 22 FINO ALLE ORE 6 DELLA MATTINA.

DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

