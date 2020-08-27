Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2020 ore 08:45

di - 27 Agosto 2020 - 8:45

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    VIABILITÀ DEL 27 AGOSTO 2020 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    IN APERTURA L’INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA LITORANEA
    CHIUSA DA VIA ARNO A VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO NELLE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO, CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    DISAGI, CODE A TRATTI SULLA NOMENTANA TRA LA ROTATORIA D TOR LUPARA E LA ROTATORIA DI VIA PALOMBARESE
    CODE ANCHE SULLA VIA PALOMBARESE TRA LA ROTATORIA DI VIA NOMENTANA BIS E VIA NOMENTANA,
    TUTTO IN DIREZIONE NOMENTANA/CENTRO
    PER LA CHIUSURA DELLE VIE BELMONTE IN SABINA E D’AQUINO IN DIREZIONE ROMA, PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI BONIFICA, RICORDIAMO A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI
    QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO, SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, NELLE DUE DIREZIONI
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO,
    L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT.
    PER TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI CHIAMA IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800
    DA ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO
    GRAZIE PER L’ATTENZIONE ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
    VIABILITÀ DEL 27 AGOSTO 2020 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    IN APERTURA L’INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA LITORANEA
    CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL LIDO CASTEL PORZIANO PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO, CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    DISAGI, CODE A TRATTI SULLA NOMENTANA TRA LA ROTATORIA D TOR LUPARA E LA ROTATORIA DI VIA PALOMBARESE
    CODE ANCHE SULLA VIA PALOMBARESE TRA LA ROTATORIA DI VIA NOMENTANA BIS E VIA NOMENTANA,
    TUTTO IN DIREZIONE NOMENTANA/CENTRO
    PER LA CHIUSURA DELLE VIE BELMONTE IN SABINA E D’AQUINO IN DIREZIONE ROMA, PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI BONIFICA, RICORDIAMO A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI
    QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO, SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, NELLE DUE DIREZIONI
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO,
    L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT.
    PER TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI CHIAMA IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800
    DA ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO
    GRAZIE PER L’ATTENZIONE ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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