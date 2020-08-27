Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 27 AGOSTO 2020 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
IN APERTURA L’INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA LITORANEA
CHIUSA DA VIA ARNO A VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO NELLE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO, CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA
DISAGI, CODE A TRATTI SULLA NOMENTANA TRA LA ROTATORIA D TOR LUPARA E LA ROTATORIA DI VIA PALOMBARESE
CODE ANCHE SULLA VIA PALOMBARESE TRA LA ROTATORIA DI VIA NOMENTANA BIS E VIA NOMENTANA,
TUTTO IN DIREZIONE NOMENTANA/CENTRO
PER LA CHIUSURA DELLE VIE BELMONTE IN SABINA E D’AQUINO IN DIREZIONE ROMA, PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI BONIFICA, RICORDIAMO A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI
QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO, SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO,
L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT.
PER TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI CHIAMA IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO
GRAZIE PER L’ATTENZIONE ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
VIABILITÀ DEL 27 AGOSTO 2020 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
IN APERTURA L’INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA LITORANEA
CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL LIDO CASTEL PORZIANO PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO, CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA
DISAGI, CODE A TRATTI SULLA NOMENTANA TRA LA ROTATORIA D TOR LUPARA E LA ROTATORIA DI VIA PALOMBARESE
CODE ANCHE SULLA VIA PALOMBARESE TRA LA ROTATORIA DI VIA NOMENTANA BIS E VIA NOMENTANA,
TUTTO IN DIREZIONE NOMENTANA/CENTRO
PER LA CHIUSURA DELLE VIE BELMONTE IN SABINA E D’AQUINO IN DIREZIONE ROMA, PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI BONIFICA, RICORDIAMO A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI
QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO, SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO,
L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT.
PER TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI CHIAMA IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800
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