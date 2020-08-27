Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2020 ore 11:30

di - 27 Agosto 2020 - 11:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 27 AGOSTO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SULLA VIA PALOMBARESE CODE TRA LA ROTATORIA DI VIA NOMENTANA BIS E VIA NOMENTANA, IN DIREZIONE NOMENTANA/CENTRO
    RICORDIAMO A SEGUITO DELLA CHIUSURA DI VIA BELMONTE IN SABINA E VIA D’AQUINO IN DIREZIONE ROMA, PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI BONIFICA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LAVORI CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
    CI SPOSTIAMO A VELLETRI PER LAVORI SULLA CIRCONVALLAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA VIA APPIA
    IL TRAFFICO E’ DEVIATO SU VIA DEL CAMPO SPORTIVO PER CHI E’ DIRETTO A SUD
    E, PER CHI E’ DIRETTO A NORD SU VIA DELLA CARANELLA O SU VIALE SALVO D’ACQUISTO
    RIPERCUSSIONI CODE SULLA VIABILITA’ DELL’AREA
    IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, TERMINATO L’INTERVENTO DEI TECNICI LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO
    L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT.
    PER TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI CHIAMA IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800
    DA ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO
    GRAZIE PER L’ATTENZIONE ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home