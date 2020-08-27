Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 27 AGOSTO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA VIA PALOMBARESE CODE TRA LA ROTATORIA DI VIA NOMENTANA BIS E VIA NOMENTANA, IN DIREZIONE NOMENTANA/CENTRO
RICORDIAMO A SEGUITO DELLA CHIUSURA DI VIA BELMONTE IN SABINA E VIA D’AQUINO IN DIREZIONE ROMA, PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI BONIFICA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LAVORI CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
CI SPOSTIAMO A VELLETRI PER LAVORI SULLA CIRCONVALLAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA VIA APPIA
IL TRAFFICO E’ DEVIATO SU VIA DEL CAMPO SPORTIVO PER CHI E’ DIRETTO A SUD
E, PER CHI E’ DIRETTO A NORD SU VIA DELLA CARANELLA O SU VIALE SALVO D’ACQUISTO
RIPERCUSSIONI CODE SULLA VIABILITA’ DELL’AREA
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, TERMINATO L’INTERVENTO DEI TECNICI LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO
L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT.
PER TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI CHIAMA IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO
GRAZIE PER L’ATTENZIONE ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral