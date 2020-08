Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 27 AGOSTO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

SULLA VIA PALOMBARESE CODE TRA LA ROTATORIA DI VIA NOMENTANA BIS E VIA NOMENTANA, IN DIREZIONE NOMENTANA/CENTRO

RICORDIAMO A SEGUITO DELLA CHIUSURA DI VIA BELMONTE IN SABINA E VIA D’AQUINO IN DIREZIONE ROMA, PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI BONIFICA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LAVORI CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

CI SPOSTIAMO A VELLETRI PER LAVORI SULLA CIRCONVALLAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA VIA APPIA

IL TRAFFICO E’ DEVIATO SU VIA DEL CAMPO SPORTIVO PER CHI E’ DIRETTO A SUD

E, PER CHI E’ DIRETTO A NORD SU VIA DELLA CARANELLA O SU VIALE SALVO D’ACQUISTO

RIPERCUSSIONI CODE SULLA VIABILITA’ DELL’AREA

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, TERMINATO L’INTERVENTO DEI TECNICI LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO

L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI CHIAMA IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800

