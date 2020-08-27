Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 27 AGOSTO 2020 ORE 20.15 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE AD ECCEZIONE
SULLA A24 ROMA TERAMO SI RALLENTA PER LAVORI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZIONI. ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA
SULLA VIA LITORANEA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA FLACCA CODE DA GAETA A FORMIA IN DIREZIONE FORMIA
PER LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SEGNALIAMO SULLA LINEA LENTA ROMA FIRENZE IL TRAFFICO SOSPESO PER INCENDIO TRA ATTIGLIANO E ORTE
E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI COMUNICARE ALLE AUTORITA’ SANITARIE IL RIENTRO IN ITALIA PER CHI PROVIENE DA GRECIA, SPAGNA, CROAZIA E MALTA OPPURE, ENTRO 48 ORE, ESEGUIRE IL TAMPONE E RIMANERE ISOLATI PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE FINO ALL’ESITO DELLO STESSO;
PER CHI RIENTRA NELLA REGIONE LAZIO DALLA SARDEGNA È CONSENTITO IL RICORSO AL TAMPONE PRESSO LE SEDI DEI “DRIVE-IN”,
L’ELENCO E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral