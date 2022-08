Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2022 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2022 ORE 19:20 MARCO CILUFFO



PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

È TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA VITERBO

DOPO IL PROLUNGARSI DEI LAVORI PROGRAMMATI

A ROMA IN PROGRAMMA ALLE ORE 20:45

LA PARTITA DI CALCIO DI SERIE A

ALLO STADIO OLIMPICO

CON POSSIBILI DISAGI ALLA VIABILITA’ SULL INTERA AREA

DELLO STADIO

RIPRISTINATA LA VIABILITA’

SULL’AUTOSTRADA A1 NAPOLI ROMA

ALTEZZA VALMONTONE

E ANCHE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE

RISOLTO L INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA

SEGNALATI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA

E PER LAVORI SI STA IN CODA SULL A1 FIRENZE ROMA

ALTEZZA PONZANO ROMANO VERSO IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD

PER CHI SI SPOSTA CON IL METRO’

RICORDIAMO CHE IL VENERDÌ E IL SABATO, LE METROPOLITANE SEGUONO L’ORARIO PROLUNGATO, CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALL’1,30 DI NOTTE.

RICORDIAMO CHE SULLA METRO A

PER CONSENTIRE I LAVORI SERALI

DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ ULTIME PARTENZE

DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21.00

POI SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.





