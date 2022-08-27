Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2022 ore 12:30

di - 27 Agosto 2022 - 12:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2022 ORE 19:20 MARCO CILUFFO
    BENTROVATI ALL ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI CON IL TRAFFICO DI ASTRAL INFOMOBILITA’SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
    È TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA VITERBO
    DOPO IL PROLUNGARSI DEI LAVORI PROGRAMMATI
    A ROMA IN PROGRAMMA ALLE ORE 20:45
    LA PARTITA DI CALCIO DI SERIE A
    ALLO STADIO OLIMPICO
    CON POSSIBILI DISAGI ALLA VIABILITA’ SULL INTERA AREA
    DELLO STADIO
    RIPRISTINATA LA VIABILITA’
    SULL’AUTOSTRADA A1 NAPOLI ROMA
    ALTEZZA VALMONTONE
    E ANCHE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE
    RISOLTO L INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA
    SEGNALATI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA
    E PER LAVORI SI STA IN CODA SULL A1 FIRENZE ROMA
    ALTEZZA PONZANO ROMANO VERSO IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD
    PER CHI SI SPOSTA CON IL METRO’
    RICORDIAMO CHE IL VENERDÌ E IL SABATO, LE METROPOLITANE SEGUONO L’ORARIO PROLUNGATO, CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALL’1,30 DI NOTTE.  
    RICORDIAMO CHE SULLA METRO A
    PER CONSENTIRE I LAVORI SERALI
    DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ ULTIME PARTENZE
    DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21.00
    POI SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
    Grazie dell attenzione e buon proseguimento di serata DA MARCO CILUFFO
    A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home