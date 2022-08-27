Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2022 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2022 ORE 19:20 MARCO CILUFFO
BENTROVATI ALL ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI CON IL TRAFFICO DI ASTRAL INFOMOBILITA’SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
È TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA VITERBO
DOPO IL PROLUNGARSI DEI LAVORI PROGRAMMATI
A ROMA IN PROGRAMMA ALLE ORE 20:45
LA PARTITA DI CALCIO DI SERIE A
ALLO STADIO OLIMPICO
CON POSSIBILI DISAGI ALLA VIABILITA’ SULL INTERA AREA
DELLO STADIO
RIPRISTINATA LA VIABILITA’
SULL’AUTOSTRADA A1 NAPOLI ROMA
ALTEZZA VALMONTONE
E ANCHE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE
RISOLTO L INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA
SEGNALATI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA
E PER LAVORI SI STA IN CODA SULL A1 FIRENZE ROMA
ALTEZZA PONZANO ROMANO VERSO IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD
PER CHI SI SPOSTA CON IL METRO’
RICORDIAMO CHE IL VENERDÌ E IL SABATO, LE METROPOLITANE SEGUONO L’ORARIO PROLUNGATO, CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALL’1,30 DI NOTTE.
RICORDIAMO CHE SULLA METRO A
PER CONSENTIRE I LAVORI SERALI
DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ ULTIME PARTENZE
DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21.00
POI SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
Grazie dell attenzione e buon proseguimento di serata DA MARCO CILUFFO
A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral