Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2022 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 27 AGOSTO 2022 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON LA VIABILITÀ SULL’AUTOSTRADA A24 ROMA-TERAMO DOVE SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA MANDELA E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZIONI.
CODE PER INCIDENTE INVECE SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-ROMA TRA LE USCITE PER MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE.
TRAFFICO INTENSO POI PER IL CONTROESODO SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI TRA ANAGNI-FIUGGI E COLLEFERRO VERSO ROMA.
RICORDIAMO CHE, SULLA PONTINA, INIZIANO DOMANI, E TERMINERANNO IL 31 OTTOBRE, GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI CARTELLI PUBBLICITARI TRA IL CHILOMETRO 10+550 AL KM 19+200. ATTIVE PARZIALIZZAZIONI DEL TRAFFICO VEICOLARE. PER I DETTAGLI CONSULTARE IL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral