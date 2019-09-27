Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 27 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI COL PRIMO APPUNTAMENTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE CONGESTIONATA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
PER CHI VAGGIA SULLA PONTINA, FORTI RALLENTAMENTI TRA POMEZIA SUD E VIA DI TRIGORIA NELLE DUE DIREZIONI, E, AVANTI, TRA VIA DI PRATICA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;
UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA VIA APPIA TRA CASTEL GANDOLFO E FRATTOCCHIE VERSO ROMA;
SULLA SALARIA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;
SI STA INVECE IN CODA SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO;
SULLA CASSIA BIS TRAFFICO IN AUMENTO TRA LO SVINCOLO PER FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA;
MEDESIMA SITUAZIONE DI TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA;
INFINE, SI PROCEDE A RILENTO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO ROMA.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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