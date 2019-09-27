Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 27 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA CASILINA E TIBURTINA. SEMPRE IN ESTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA E, PROSEGUENDO ANCORA, TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA PONTINA;
LUNGHE CODE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
PER CHI VAGGIA SULLA PONTINA, CODE TRA VIA DI TRIGORIA E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA, MENTRE SEGNALIAMO TRAFFICO RALLENTATO NELLA DIREZIONE CONTRARIA DI MARCIA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E IL RACCORDO IN ENTRATA;
UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI SULLA VIA APPIA TRA FRATTOCCHIE E LE CAPANNELLE VERSO IL CENTRO;
PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO;
INFINE, SI PROCEDE A RILENTO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO ROMA.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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