Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 27 SETTEMBRE 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA E TRA LA LAURENTINA E LA A91 E, PROSEGUENDO ANCORA, TRA CASSIA BIS E FLAMINIA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA CASILINA E TIBURTINA E RALLENTAMENTI TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA E L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO;
ANCORA LUNGHE CODE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR;
LA PERDITA DI CARICO DI UN MEZZO PESANTE SULLA PONTINA PROVOCA CODE TRA VIA DI TRIGORIA E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA, IL TRATTO È AL MOMENTO CHIUSO. SEGNALIAMO INOLTRE TRAFFICO RALLENTATO NELLA DIREZIONE CONTRARIA DI MARCIA TRA VIA VALLERANO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRATA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E IL RACCORDO IN ENTRATA;
SULLA VIA APPIA SI PROCEDE A RILENTO TRA FRATTOCCHIE E LE CAPANNELLE VERSO IL CENTRO;
PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO;
INFINE, SI PROCEDE A RILENTO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO ROMA.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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