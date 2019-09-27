Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 27 SETTEMBRE 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’AUTOSTRADA A91 E TRA CASSIA BIS E FLAMINIA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD E LA A24;
CODE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E, IN SENSO CONTRARIO, TRA VIA TOGLIATTI E IL GRA IN USCITA;
SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR;
SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA CASTAGNETTA IN DIREZIONE ROMA. SEMPRE SULLA PONTINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRATA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E IL RACCORDO SEMPRE IN ENTRATA;
INFINE, PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO;
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral