Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 27 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN GRADUALE RIPRESA. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E LA A91 ROMA-FIUMICINO, MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA L’APPIA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD E, AVANTI, TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA;

SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE, RESIDUANO PERO’ RALLENTAMENTI VIA ISACCO NEWTON E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR;

RALLENTAMENTI POI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;

SULLA TIBURTINA DISAGI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI;

TRAFFICO SOSTENUTO INVECE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E IL RACCORDO SEMPRE IN ENTRATA;

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI;

