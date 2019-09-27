Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 27 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE VIABILITA’ RIPRISTINATA AD ECCEZIONE DELLE CODE RESIDUE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD E L’ARDEATINA;
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
SULLA SALARIA TRAFFICO INTENSO TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
TRAFFICO ANCORA SOSTENUTO INVECE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E IL RACCORDO SEMPRE IN ENTRATA;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI;
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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