Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 27 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD E L’ARDEATINA;
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
SI RALLENTA INOLTRE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SULLA TIBURTINA TRAFFICO INTENSO TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO ANCORA SOSTENUTO INVECE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E IL RACCORDO VERSO ROMA;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI;
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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