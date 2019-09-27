Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 27 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 MARCO CILUFFO:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA;
MENTRE IN ESTERNA SEMPRE CODE E RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO E DIRAMAZIONE ROMA SUD;
CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA DOVE TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBERINA TRA VIA GROTTA OSCURA E VIA PIAN DELL’OLMO IN DIREZIONE CAPENA
SULLA VIA FLAMINIA PER LAVORI SULLA CARREGGIATA TROVIAMO CODE TRA LE LOCALITA’ QUARTICCIOLO E MONTE LUNGO IN DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO
INFINE RALLENTAMENTI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA
DIAMO UN OCCHIATA AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FL1 Orte – AEROPORTO DI Fiumicino, e viceversa, FINO AL 6 OTTOBRE , per lavori sulla linea, alcuni treni della FL1 cambieranno numerazione e subiranno lievi variazioni di orario PER TUTTE LE INFORMAZIONI COLLEGATEVI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA MARCO CILUFFO AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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