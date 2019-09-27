Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 27 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 MARCO CILUFFO:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA;
MENTRE IN ESTERNA SEMPRE CODE E RALLENTAMENTI TRA AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E USCITA TUSCOLANA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA DOVE TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DI GUIDO TRA MALAGROTTA E ARANOVA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
PERMANGONO RALLENTAMENTI, CAUSA UN PRECEDENTE INCIDENTE, SULLA VIA TIBERINA TRA VIA GROTTA OSCURA E VIA PIAN DELL’OLMO IN DIREZIONE CAPENA
SULLA FLAMINIA CODE PER LAVORI ALTEZZA COLLE DELLE ROSE IN DIREZIONE CASTEL DI PORTO ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO
SULLA VIA DEL MARE TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE DAL RACCORDO FINO A CENTRO GIANO IN DIREZIONE OSTIA
DIAMO UN OCCHIATA AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FL1 Orte – AEROPORTO DI Fiumicino, e viceversa, FINO AL 6 OTTOBRE , per lavori sulla linea, alcuni treni della FL1 cambieranno numerazione e subiranno lievi variazioni di orario PER TUTTE LE INFORMAZIONI COLLEGATEVI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO SULLA VIABILITA’ …
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