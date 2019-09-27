Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 27 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 MARCO CILUFFO:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA DOVE REGISTRIAMO ANCHE UN INCIDENTE AD ALTEZZA DIRAMAZIONE ROMA SUD;
MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO SOSTENUTO TRA AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E USCITA PRENESTINA
SULLA A24 DIRAMAZIONE ROMA SUD TRAFFICO A TRATTI DALLA TANGENZIALE EST FINO A VIA TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO
ANDIAMO SULLA VIA NOMENTANA SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA COLLEVERDE E RACCORDO NEI DUE SENSI
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI UIN DIREZIONE CENTRO ;
SI STA IN CODA SULLA CASILINA NEL TRATTO FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI
SULLA FLAMINIA CODE PER LAVORI ALTEZZA COLLE DELLE ROSE IN DIREZIONE CASTEL DI PORTO ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA COLOMBO TRA TORRINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE INFERNETTO
MENTRE A POMEZIA RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA DEL MARE PER LAVORI SULLA CARREGGIATA TRA PRATICA DI MARE E POMEZIA NEI DUE SENSI
DIAMO UN OCCHIATA AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FL1 Orte – AEROPORTO DI Fiumicino, e viceversa, FINO AL 6 OTTOBRE , per lavori sulla linea, alcuni treni della FL1 cambieranno numerazione e subiranno lievi variazioni di orario PER TUTTE LE INFORMAZIONI COLLEGATEVI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
VIABILITÀ 27 SETTEMBRE 2019 ORE 18:35 MARCO CILUFFO:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA
MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO A TRATTI TRA AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E USCITA CASILINA
SEMPRE SULLA CASILINA ALTEZZA SAN CESAREO CODE PER UN INCIDENTE INCROCIO CON VIA MAREMMANA
PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’ A24 TRAFFICO A TRATTI DALLA TANGENZIALE EST FINO A VIA TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO E TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI PORTONACCIO E TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ANCHE IL TRATTO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO
ANDIAMO SULLA VIA NOMENTANA CODA E RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA TOR LUPARA E RACCORDO NEI DUE SENSI
SULLA FLAMINIA CODE PER LAVORI ALTEZZA COLLE DELLE ROSE IN DIREZIONE CASTEL DI PORTO ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO
RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASALAZZARA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA
MENTRE A POMEZIA RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA DEL MARE PER LAVORI SULLA CARREGGIATA TRA PRATICA DI MARE E POMEZIA NEI DUE SENSI
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral