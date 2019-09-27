Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 19:15
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VI VIABILITÀ 27 SETTEMBRE 2019 ORE 19:05 MARCO CILUFFO:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA
MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO A TRATTI TRA AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E USCITA CASILINA
SEMPRE SULLA CASILINA ALTEZZA SAN CESAREO CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA MAREMMANA E VIA FILIPPO CORRIDONI IN DIREZIONE SAN CESAREO
PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’ A24 RALLENTAMENTI DALLA TANGENZIALE EST FINO A VIA TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO E SEMPRE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI PORTONACCIO E TANGENZIALE EST
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ANCHE IL TRATTO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO
ANDIAMO SULLA VIA NOMENTANA CODA E RALLENTAMENTI
TRA TOR LUPARA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA FLAMINIA CODE PER LAVORI ALTEZZA COLLE DELLE ROSE IN DIREZIONE CASTEL DI PORTO ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO
SI STA IN CODA ANCHE SULLA COLOMBO NEL TRATTO TORRINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONER OSTIA
ED INFINE RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA PONTINA TRA CASALAZZARA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
LA LINEA TERMINI CENTOCELLE è LIMITATA A PONTE CASILINO CAUSA TRAFFICO INTENSO
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
VIABILITÀ 27 SETTEMBRE 2019 ORE 18:35 MARCO CILUFFO:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA
MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO A TRATTI TRA AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E USCITA CASILINA
SEMPRE SULLA CASILINA ALTEZZA SAN CESAREO CODE PER UN INCIDENTE INCROCIO CON VIA MAREMMANA
PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’ A24 TRAFFICO A TRATTI DALLA TANGENZIALE EST FINO A VIA TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO E TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI PORTONACCIO E TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ANCHE IL TRATTO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO
ANDIAMO SULLA VIA NOMENTANA CODA E RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA TOR LUPARA E RACCORDO NEI DUE SENSI
SULLA FLAMINIA CODE PER LAVORI ALTEZZA COLLE DELLE ROSE IN DIREZIONE CASTEL DI PORTO ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO
RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASALAZZARA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA
MENTRE A POMEZIA RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA DEL MARE PER LAVORI SULLA CARREGGIATA TRA PRATICA DI MARE E POMEZIA NEI DUE SENSI
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
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