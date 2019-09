Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 27 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 MARCO CILUFFO:

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E LABARO E PIU’ AVANTI PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA CASILINA

MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO TRA USCITA LA PISANA E USCITA CASILINA E SI STA IN CODA PE RUN INCIDENTE TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA SALARIA

SEMPRE SULLA CASILINA ALTEZZA SAN CESAREO CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA MAREMMANA E VIA FILIPPO CORRIDONI IN DIREZIONE SAN CESAREO

TRA FFICATA IL TRATTO URBANO DELL’ A24 DALLA TANGENZIALE EST FINO A VIA TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO E SI STA IN CODA TRA VIA DI PORTONACCIO E TANGENZIALE EST

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ANCHE IL TRATTO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO

ANDIAMO SULLA VIA NOMENTANA CODA E RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA FLAMINIA CODE PER LAVORI ALTEZZA COLLE DELLE ROSE IN DIREZIONE CASTEL DI PORTO ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO

SI STA IN CODA ANCHE SULLA COLOMBO NEL TRATTO TORRINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONER OSTIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

LA LINEA TERMINI CENTOCELLE è LIMITATA A PONTE CASILINO CAUSA TRAFFICO INTENSO

DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral