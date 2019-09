Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 27 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 MARCO CILUFFO:

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO NOTIZIARIO DELLA VIABILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:

ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E LABARO E PROSEGUENDO PIU AVANTI SEMPRE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA CASILINA

MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO SOSTENUTO TRA USCITA LA PISANA E USCITA CASILINA DOVE REGISTRIAMO UN INCIDENTE AD ALTEZZA ARDEATINA E SI STA IN CODA SEMPRE PER UN INCIDENTE TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA SALARIA

SULL AUTOSTRADA FIRENZE ROMA CODE TRA SETTEBAGNI E RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO

TRAFFICATA IL TRATTO URBANO DELL’ A24 DALLA TANGENZIALE EST FINO A VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ANCHE IL TRATTO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO

ANDIAMO SULLA VIA NOMENTANA CODA E RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SI STA IN CODA ANCHE SULLA COLOMBO NEL TRATTO TORRINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONER OSTIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

ALTA VELOCITA FIRENZE ROMA CIRCOLAZIONE SOSPESA PER ACCERTAMENTI AUTORITA GIUDIZIARIA

DA MARCO CILUFFO PER OGGI È TUTTO UNA BUONA SERATA , ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

