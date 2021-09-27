Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2021 ore 17:45

di - 27 Settembre 2021 - 17:45

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 27 SETTEMBRE 2021 ORE 17:05 FEDERICO ASCANI
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E CASILINA; MENTRE IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA PORTONACCIO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
    SI RALLENTA INOLTRE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E GROTTAROSSA IN ENTRATA;
    TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA CASSIA ALTEZZA TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
    SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E RACCORDO ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI
    A ROMA RIPRENDONO OGGI I LAVORI A PIAZZA BOLOGNA. FINO A MERCOLEDI DELLA PROSSIMA SETTIMANA, LE LINEE BUS SUBIRANNO DEVIAZIONI DI PERCORSO.
    DEVIATA ANCHE LA LINEA S08 DI ASTRAL SPA VERSO TERMINI. SOPPRESSA LA FERMATA 21 APRILE-RICOTTI MENTRE QUELLA DI VIALE DELLE PROVINCE VERRÀ EFFETTUATA SU VIA CATANIA. TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO PORTALE E PAGINE SOCIAL.
    DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home