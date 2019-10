Viabilità Roma Regione Lazio del 27-10-2019 ore 07:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Astral infomobilità Buongiorno e Bentrovati al primo appuntamento con infomobilità Della Regione Lazio sulla A1 Roma Napoli incidente causa code tra Sanchez Valmontone direzione Napoli coinvolte quattro auto prestare attenzione nessun problema per quanto riguarda il traffico sul Raccordo Anulare sulle principali arterie della capitale è uno sguardo le altre notizie oggi alle ore 18 allo Stadio Olimpico di Roma si disputerà all'incontro roma-milan della nona giornata di Serie A prevista una particolare disciplina di traffico nella zona dell'impianto sportivo per maggiori informazioni consultare il sito infomobilità. spa.it Federico Di Lernia per il momento è tutto ora un messaggio sulla civiltà stradale i rifiuti sulla strada Sono un atto di inciviltà Abbandona le cattive abitudini tu puoi fare la differenza campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio