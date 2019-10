Viabilità Roma Regione Lazio del 27-10-2019 ore 13:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Astral infomobilità Buongiorno e Bentrovati all'ascolto con il suo mobilità della regione Lazio sul raccordo carreggiata interna code a tratti dalla A1 Roma Napoli via Appia trapuntino è Ardeatina sulla Flaminia code per incidente dal raccordo al cimitero Flaminio direzione Quarticciolo code sulla Salaria da Monterotondo scalo a Tenuta Santa Colomba nelle due direzioni anche causa incidente sul tratto Urbano della A24 code da tangenziale a Portonaccio Verso il raccordo sulla Cassia si sta in coda dalla Giustiniana alla braccianense nei due sensi su via Appia si sta in coda nei centri abitati di Santa Maria delle Mole Albano Laziale Ariccia e Cisterna di Latina più avanti a Fondi e a Formia code sulla Colombo da Vitinia via di Acilia in direzione Ostia code a tratti sulla litoranea da Villaggio Tognazzi Torvaianica sulla Prenestina si sta in fila nei due sensi all'altezza di Cave e infine ricordiamo ricordiamo infine che oggi alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma si disputerà all'incontro di calcioRoma Milan della nona giornata di Serie A prevista una particolare disciplina di traffico nella zona dell'impianto sportivo per maggiori informazioni consultare il sito infomobilita'. Astral spa.it da Federico l'ernia per questa mattina è tutto ora un messaggio di civiltà stradale i rifiuti sulla strada Sono un atto di inciviltà Abbandona le cattive abitudini tu puoi fare la differenza campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio