Viabilità Roma Regione Lazio del 27-10-2019 ore 19:00

Errore: L'attributo resource non è valido.

Astral infomobilità Buonasera e ben trovati l’ascolto con l’infomobilità della regione Lazio sul grande raccordo anulare cosa tratti per traffico intenso trapuntine a Romania entrata esterna mentre l’interno assiste in coda tra le uscite Cassia bis e Salaria sul tratto Urbano della A24 a rallentamenti tra Portonaccio la tangenziale est verso il centro sulla A1 diramazione Roma nord lunghe code Tra la barriera Roma nord e il grande raccordo in direzione Roma verso Roma percorrendo la Roma Napoli si rallenta tra Valmontone e la diramazione Roma Sud sulla statale Pontina un incidente nel traffico tra Pomezia e Pomezia Nord rimanendo sulla via Pontina sempre verso l’euro traffico rallentato tra Castel di Decima e Tor de Cenci dettagli veloce è tutto oro messaggio di civiltà stradale i rifiuti sulla strada Sono un atto di inciviltà Abbandona le abitudini tu puoi fare la differenza campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione LazioServizio fornito da Astral