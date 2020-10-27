Viabilità Roma Regione Lazio del 27-10-2020 ore 16:30

di - 27 Ottobre 2020 - 16:30

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    VIABILITÀ DEL 27 OTTOBRE 2020 ORE 16:20 ALESSIO CONTI
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    APRIAMO CON LA DIR ROMA SUD, RIMOSSO IL VEICOLO IN PANNE TRAFFICO SCORREVOLE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA
    CI SPOSTIAMO A ROMA
    CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA TORRE ANGELA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI,
    QUESTA LA CONCAUSA DELLE CODE IN USCITA DAL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA ARDEATINA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN USCITA DALLA GALLERIA APPIA
    IN QUESTE ORE TRAFFICO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA REGIONE,
    CODE A TRATTI SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI
    SI SEGNALANO CODE SULLA SP 600 ARIANA TRA LARIANO E ARTENA A CAUSA DI DUE CANTIERI STRADALI
    SEMPRE PER LAVORI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO DI FIUGGI TRA MACERIE E ACUTO PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL
    RESTIAMO NEL FRUSINATE, RESTA CHIUSA PER FRANA LA REGIONALE DELLA VANDRA AL KM 31 CIRCA. A LAVORO MEZZI E UOMINI DELL’ASTRAL PER METTERE IN SICUREZZA LA ZONA COLPITA. TRAFFICO IN DIREZIONE SAN BIAGIO SARACINISCO DEVIATO SULLA PROVINCIALE 132 SANT’ELIA – VALLE ROTONDA
    IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19.
    DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GLI AGGIORNAMENTI ASTRAL INFOMOBILITÀ TORNERANNO TRA POCO.
    Servizio fornito da Astral

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