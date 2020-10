Viabilità Roma Regione Lazio del 27-10-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 27 OTTOBRE 2020 ORE 16:20 ALESSIO CONTI

APRIAMO CON LA DIR ROMA SUD, RIMOSSO IL VEICOLO IN PANNE TRAFFICO SCORREVOLE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA

CI SPOSTIAMO A ROMA

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA TORRE ANGELA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI,

QUESTA LA CONCAUSA DELLE CODE IN USCITA DAL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA ARDEATINA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN USCITA DALLA GALLERIA APPIA

IN QUESTE ORE TRAFFICO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA REGIONE,

CODE A TRATTI SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI

SI SEGNALANO CODE SULLA SP 600 ARIANA TRA LARIANO E ARTENA A CAUSA DI DUE CANTIERI STRADALI

SEMPRE PER LAVORI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO DI FIUGGI TRA MACERIE E ACUTO PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL

RESTIAMO NEL FRUSINATE, RESTA CHIUSA PER FRANA LA REGIONALE DELLA VANDRA AL KM 31 CIRCA. A LAVORO MEZZI E UOMINI DELL’ASTRAL PER METTERE IN SICUREZZA LA ZONA COLPITA. TRAFFICO IN DIREZIONE SAN BIAGIO SARACINISCO DEVIATO SULLA PROVINCIALE 132 SANT’ELIA – VALLE ROTONDA

