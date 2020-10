Viabilità Roma Regione Lazio del 27-10-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 27 OTTOBRE 2020 ORE 19:35 ALESSIO CONTI

TRAFFICO SCORREVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE AD ESCLUSIONE DELL’AURELIA IN USCITA DA ROMA

TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA MASSIMINA E MALAGROTTA

AL CONFINE CON IL MOLISE, RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE DELLA VANDRA TRA I COMUNI DI PICINISCO E SAN BIAGIO SARACINISCO AL KM 31. A LAVORO IL PERSONALE DELL’ASTRAL PER METTERE IN SICUREZZA LA STRADA COLPITA DA UNA FRANA.

IL TRAFFICO IN DIREZIONE SAN BIAGIO E’ DEVIATO SULLA PROVINCIALE 132 SANT’ELIA – VALLEROTONDO

A ROMA, PER DISORDINI NELLA ZONA DI PIAZZALE FLAMINIO

AL MOMENTO SOSPESE LINEA FERROVIARIA ROMA CIVITA CATALANO VITERBO FINO A EUCLIDE E LE LINEE TRAM 2 E 19

RITARDI E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS ZONE FLAMINIO, PRATI, SAN PIETRO, CENTRO

TORNANDO SULLA FERROVIA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO, CANCELLATI DIVERSI TRENI METROPOLITANI, IL DETTAGLIO SUI NOSTRI CANALI SOCIAL E SUL PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

AL FINE DI CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E DI TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMOO CHE E’ IN VIGORE L’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO CHE VIETA GLI SPOSTAMENTI DALLE 24 ALLE 5 DEL GIORNO SUCCESSIVO

