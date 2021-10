Viabilità Roma Regione Lazio del 27-10-2021 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 27 OTTOBRE 2021 ORE 17:05 ERICA TERENZI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE; FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E LA SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA A24 ROMA-L’AQUILA.

IN ESTERNA SI STA IN FILA TRA COLOMBO E CASILINA.

ANCORA DISAGI PER INCIDENTE SULLA COLOMBO CONSEGUENTI FILE TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO L’EUR.

QUESTA SERA ALLE 20.45 LA LAZIO OSPITA LA FIORENTINA ALLO STADIO OLIMPICO NELLA DECIMA GIORNATA DI SERIE A.

ATTIVE LIMITAZIONI AL TRAFFICO E DEVIAZIONI BUS.

DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI

