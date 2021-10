Viabilità Roma Regione Lazio del 27-10-2021 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 27 OTTOBRE 2021 ORE 17:35 ERICA TERENZI

SEMPRE INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE; FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E LA SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA A24 ROMA-L’AQUILA.

IN ESTERNA SI STA IN FILA TRA COLOMBO E CASILINA.

ANCORA DISAGI PER INCIDENTE SULLA COLOMBO CONSEGUENTI FILE TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO L’EUR.

SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA – FIRENZE, IL TRAFFICO FERROVIARIO È RALLENTATO IN PROSSIMITÀ DI ORTE PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA.

NEL TRATTO ROMA – ORTE, I TRENI REGIONALI VELOCI, CHE EFFETTUANO FERMATA NELLA STAZIONE DI ORTE, VERRANNO INSTRADATI SULLA LINEA ROMA-FIRENZE CONVENZIONALE CON RALLENTAMENTI FINO A 30 MINUTI.

È IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI, SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.

