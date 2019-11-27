Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 27 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SULLA VIA PONTINA CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA VIA LAURENTINA E VIA DI TRIGORIA IN DIREZIONE ROMA
CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA
MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E BUFALOTTA
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DI ROMA
SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E CIMITERO FLAMINIO E TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE CENTRO;
SU VIA APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA SANTA MARIA DELLE MOLE AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
INFINE RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E FRATTOCCHIE IN ENTRAMBI I SENSI
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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