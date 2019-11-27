Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 08:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 27 NOVEMBRE 2019 ORE 08.05 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA PONTINA L’INCIDENTE E’STATO RIMOSSO, PERMANGONO LE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA E TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DELL’EUR.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA
MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E CODE TRA BOCCEA E CASAL LUMBROSO
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;
CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DI ROMA
SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E CIMITERO FLAMINIO E TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO
SU VIA APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA SANTA MARIA DELLE MOLE AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E FRATTOCCHIE IN ENTRAMBI I SENSI
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA FL6 ROMA CASSINO E’ SOSPESA IN DIREZIONE NAPOLI PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA ZAGAROLO E COLLE MATTIA. RITARDI FINO A 70 MINUTI.
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral