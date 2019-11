Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 27 NOVEMBRE 2019 ORE 08.35 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA E RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA NOMENTANA

MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO

TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;

CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR.

SULLA VIA PONTINA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DELL’EUR.

RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DI ROMA

SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E CIMITERO FLAMINIO E TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO

SU VIA APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA SANTA MARIA DELLE MOLE AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E FRATTOCCHIE IN ENTRAMBI I SENSI

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA FL6 ROMA CASSINO E’ SOSPESA IN DIREZIONE NAPOLI PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA ZAGAROLO E COLLE MATTIA. RITARDI FINO A 70 MINUTI.

DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral