Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 27 NOVEMBRE 2019 ORE 09.05 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA E TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA NOMENTANA
MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;
CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR.
SULLA VIA PONTINA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DELL’EUR.
CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO
SU VIA APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E FRATTOCCHIE IN ENTRAMBI I SENSI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO L’ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI E’ RALLENTATA IN DIREZIONE DI NAPOLI PER UN GUASTO A ROMA-PRENESTINA
LA LINEA FL6 ROMA CASSINO E’ RALLENTATA IN DIREZIONE NAPOLI PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA ZAGAROLO E COLLE MATTIA. RITARDI FINO A 90 MINUTI.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE LA METRO C E’ RALLENTATA PER INTERVENTO TECNICO ALLA STAZIONE PIGNETO
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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