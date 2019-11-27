Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 27 NOVEMBRE 2019 ORE 09.35 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASAL LUMBROSO E LA VIA DEL MARE
SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA
CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA E TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA NOMENTANA
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA
SEMPRE SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DELL’EUR.
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;
CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR.
CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO
SULLA COLOMBO CODE PER LAVORI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO L’ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI E’ RALLENTATA IN DIREZIONE DI NAPOLI PER UN GUASTO A ROMA-PRENESTINA
LA LINEA FL6 ROMA CASSINO E’ RALLENTATA IN DIREZIONE NAPOLI PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA ZAGAROLO E COLLE MATTIA. RITARDI FINO A 90 MINUTI.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE LA METRO C E’ TORNATA REGOLARE DOPO INTERVENTO TECNICO A STAZIONE PIGNETO
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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