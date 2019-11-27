Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 27 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE
SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
SEMPRE SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DI ROMA
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;
CODE SULLA ROMA-FIUMICINO PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE DEL RACCORDO
CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO
SULLA COLOMBO CODE PER LAVORI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO L’ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI E’ RALLENTATA IN DIREZIONE DI NAPOLI PER UN GUASTO A ROMA-PRENESTINA
LA LINEA FL6 ROMA CASSINO E’ IN GRADUALE RIPRESA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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