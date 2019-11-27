Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 27 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER INCIDENTE TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E PARCO DEI MEDICI IN DIREZIONE DEL RACCORDO
DISAGI SULLA PONTINA PER LAVORI TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
E CODE PER DUE INCIDENTI, UNO ALL’ALTEZZA DI VIA APRILIANA E L’ALTRO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA
IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER LAVORI TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE DI LATINA
CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO
SULLA COLOMBO CODE PER LAVORI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO L’ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI E’ RALLENTATA IN DIREZIONE DI NAPOLI PER UN GUASTO A ROMA-PRENESTINA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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