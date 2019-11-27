Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 27 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SULLA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA APRILIANA
IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER LAVORI TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE DI LATINA
SULLA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE DELL’APPIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO L’ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI E’ RALLENTATA IN DIREZIONE DI NAPOLI PER UN GUASTO A ROMA-PRENESTINA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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