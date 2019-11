Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

PAETIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA E TRA PRENESTINA E A24

ANCHE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA BIS E PRENESTINA

DISAGI SU VIA DEL MARE LUNGHE CODE DAL RACCORDO A VIA ALBI

ALTRE CODE SU VIA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE,

NEI DUE CASI IN DIREZIONE OSTIA

CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA, CODE A TRATTI TRA PANTANO E TORRE GAIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE, PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

CODICE GIALLO LA CRITICITA’

OGGI E DOMANI A PARTIRE DAL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 6-12 ORE

SONO PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral