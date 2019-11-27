Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
PAETIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA E TRA PRENESTINA E A24
ANCHE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA BIS E PRENESTINA
DISAGI SU VIA DEL MARE LUNGHE CODE DAL RACCORDO A VIA ALBI
ALTRE CODE SU VIA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE,
NEI DUE CASI IN DIREZIONE OSTIA
CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA, CODE A TRATTI TRA PANTANO E TORRE GAIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE, PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
CODICE GIALLO LA CRITICITA’
OGGI E DOMANI A PARTIRE DAL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 6-12 ORE
SONO PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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