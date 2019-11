Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO INTENSO SULLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO

MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO

SUL RACCORDO ANULARE CODE, IIN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIOEN ROMA SUD

IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA A SEGUIRE TRA AURELIA E SALARIA

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE, PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO

SEMPRE SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

E, NEL SENSO OPPOSTO CODE A TRATTI DA PORTONACCIO AL RACCORDO

SEMPRE SULLA DIRAMAZIOE ROMA SUD CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO, IN DIREZIONE DELLO STESSO

SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO DA VIA COLOMBO A POMEZIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

RALLENTAMENTI SU VIA DI PRATICA DA VIA DI CASTEL ROMANO A VILLAGGIO AZZURRO, NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE DA VIA DE PINEDO A VIA TRICEA DELLE FRASCHE, VERSO OSTIA

INFINE, PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

CODICE GIALLO LA CRITICITA’

OGGI E DOMANI A PARTIRE DAL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 6-12 ORE

SONO PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

DA GINA PANDOLFO È TUTTO

Servizio fornito da Astral