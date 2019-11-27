Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO
MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE, IIN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIOEN ROMA SUD
IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA A SEGUIRE TRA AURELIA E SALARIA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE, PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO
SEMPRE SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E, NEL SENSO OPPOSTO CODE A TRATTI DA PORTONACCIO AL RACCORDO
SEMPRE SULLA DIRAMAZIOE ROMA SUD CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO, IN DIREZIONE DELLO STESSO
SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO DA VIA COLOMBO A POMEZIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
RALLENTAMENTI SU VIA DI PRATICA DA VIA DI CASTEL ROMANO A VILLAGGIO AZZURRO, NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE DA VIA DE PINEDO A VIA TRICEA DELLE FRASCHE, VERSO OSTIA
INFINE, PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
CODICE GIALLO LA CRITICITA’
OGGI E DOMANI A PARTIRE DAL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 6-12 ORE
SONO PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
DA GINA PANDOLFO È TUTTO
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