Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SOSTENUTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE IL MALTEMPO
A TAL PROPOSITO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
OGGI E DOMANI DAL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 6-12 ORE
PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
ORA IL TRAFFICO
CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E CASILINA
IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E, NEL SENSO OPPOSTO CODE A TRATTI DA PORTONACCIO AL RACCORDO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO
SEMPRE SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
DISAGI, RALLENTAMENTI SULLA PONTINA DAL RACCORDO FINO AD APRILIA
E, NEL SENSO OPPOSTO, CODE DA SPINACETO AL RACCORDO
SU VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E CECCHINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE A TRATTI ANCHE SU VIA APPIATRA CIAMPINO E ALBANO LAZIALE, NELLE DUE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA RALLENTAMENTI DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A FONTE DI PAPA, IN DIREZIONE RIETI
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE
DISAGI ANCHE NEL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ALTA VELOCITA’
LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA, NELLE DUE DIREZIONI PER UN INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE IN PROSSIMITA’ DI CHIUSI
RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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