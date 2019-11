Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO SOSTENUTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE IL MALTEMPO

A TAL PROPOSITO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

OGGI E DOMANI DAL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 6-12 ORE

PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

ORA IL TRAFFICO

CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E CASILINA

IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E ARDEATINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

E, NEL SENSO OPPOSTO CODE A TRATTI DA PORTONACCIO AL RACCORDO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO

SEMPRE SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

DISAGI, RALLENTAMENTI SULLA PONTINA DAL RACCORDO FINO AD APRILIA

E, NEL SENSO OPPOSTO, CODE DA SPINACETO AL RACCORDO

SU VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E CECCHINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE A TRATTI ANCHE SU VIA APPIATRA CIAMPINO E ALBANO LAZIALE, NELLE DUE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA RALLENTAMENTI DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A FONTE DI PAPA, IN DIREZIONE RIETI

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE

DISAGI ANCHE NEL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ALTA VELOCITA’

LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA, NELLE DUE DIREZIONI PER UN INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE IN PROSSIMITA’ DI CHIUSI

RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

