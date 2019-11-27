Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE
IN INTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI CASSIA E TUSCOLANA A SEGUIRE TRA PONTINA E CASAL DEL MARMO
SITUAZIONE ANALOGA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E TIBURTINA
SULLA ROMA-FIUMICINO
CODE DA PONTE GALERIA AL RACCORDO E PROSEGUENDO SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI DA VIA CRISTOFORO COLOMBO AL RACCORDO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E, NEL SENSO OPPOSTO CODE A TRATTI DA PORTONACCIO AL RACCORDO
PROSEGUIAMO SULLA TIBURTINA
CODE A TRATTI TRA TIVOLI TERME E SAN BASILIO, NELLE DUE DIREZIONI
POI RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E IL RACCORDO, NELLE DUE
ALTRI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A FONTE DI PAPA, VERSO RIETI
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA VEIENTANA E SU VIA CASSIA, RISPETTIVAMENTE
DA PRATO DELLA CORTE AL RACCORDO, VERSO VITERBO
E TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ALTA VELOCITA’FIRENZE-ROMA
LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA, NELLE DUE DIREZIONI PER UN INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE IN PROSSIMITA’ DI CHIUSI
RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
DISAGI ANCHE SULLA FL1 ROMA-FIUMICINO AEROPORTO
I TENI POTRANNO SUBIRE RITARDI O CANCELLAZIONI PER INCONVENIENTI TECNICI ALLE INFRASTRUTTURE
DA GINA PANDOLFO È TUTTO
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