Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA CASSIA VEIENTANA, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE VITERBO
SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA APRILIA E CAMPOVERDE, VERSO LATINA
MENTRE RALLENTAMENTI INTERESSANO IL TRATTO PRECEDENTE DAL RACCORDO AD APRILIA, QUI PER TRAFFICO INTENSO
E NEL SENSO OPPOSTO CODE DA SPINACETO AL RACCORDO
CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO INCOLONNAMENTI DA VIA DE PINEDO A VIA TANCREDI DI CHIARALUCE, NEI DUE CASI, IN DIREZIONE OSTIA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO
E PROSEGUENDO, SEMPRE SULLA ROMA-FIUMICINO, CODE DAL RACCORDO A VIA CRISTOFOTRO COLOMBO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E, NEL SENSO OPPOSTO CODE DA PORTONACCIO AL RACCORDO
SUL RACCORDO ANULARE
IN INTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI CASSIA E TUSCOLANA A SEGUIRE TRA ARDEATINA E AURELIA
IN ESTERNA CODE A PISANA E TIBURTINA
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ALTA VELOCITA’FIRENZE-ROMA LA CIRCOALZIONE E’ TORNATA REGOLARE, IN DIREZIONE FIRENZE
MENTRE, IN DIREZIONE ROMA RIMANE RALLENTATA, RICORDIAMO PER UN INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIOEN, IN PROSSIMITA’ DI CHIUSI
SULLA FL1 ROMA-FIUMICINO AEROPORTO
I TRENI POTRANNO SUBIRE RITARDI O CANCELLAZIONI PER INCONVENIENTI TECNICI ALLE INFRASTRUTTURE
DA GINA PANDOLFO È TUTTO
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