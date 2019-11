Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO

BEN RITROVATI CON L'INFOMOBILITA' DELLA REGIONE LAZIO

SULLA CASSIA VEIENTANA, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE VITERBO

SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA APRILIA E CAMPOVERDE, VERSO LATINA

MENTRE RALLENTAMENTI INTERESSANO IL TRATTO PRECEDENTE DAL RACCORDO AD APRILIA, QUI PER TRAFFICO INTENSO

E NEL SENSO OPPOSTO CODE DA SPINACETO AL RACCORDO

CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE

SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO INCOLONNAMENTI DA VIA DE PINEDO A VIA TANCREDI DI CHIARALUCE, NEI DUE CASI, IN DIREZIONE OSTIA

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO

E PROSEGUENDO, SEMPRE SULLA ROMA-FIUMICINO, CODE DAL RACCORDO A VIA CRISTOFOTRO COLOMBO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

E, NEL SENSO OPPOSTO CODE DA PORTONACCIO AL RACCORDO

SUL RACCORDO ANULARE

IN INTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI CASSIA E TUSCOLANA A SEGUIRE TRA ARDEATINA E AURELIA

IN ESTERNA CODE A PISANA E TIBURTINA

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ALTA VELOCITA’FIRENZE-ROMA LA CIRCOALZIONE E’ TORNATA REGOLARE, IN DIREZIONE FIRENZE

MENTRE, IN DIREZIONE ROMA RIMANE RALLENTATA, RICORDIAMO PER UN INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIOEN, IN PROSSIMITA’ DI CHIUSI

SULLA FL1 ROMA-FIUMICINO AEROPORTO

I TRENI POTRANNO SUBIRE RITARDI O CANCELLAZIONI PER INCONVENIENTI TECNICI ALLE INFRASTRUTTURE

DA GINA PANDOLFO È TUTTO

