Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 19:45

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL RACCORDO E MONTEPORZIO CAPONE, IN DIREZIONE DELLA A1 ROMA-NAPOLI

I SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PROVOCA CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA GIUSTINIANA, VERSO RIETI

MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CODE INTERESSANO

LA SALARIA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA, IN DIREZIONE RIETI

LA NOMENTANA, QUI CODE A DAL RACCORDO A COLLEVERDE, VERSO TOR LUPARA DOVE CI SONO DEI RALLENTAMENTI, NELLE DUE DIREZIONI

CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA

MENTRE SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E, PIU’ AVANTI CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, NELLE DUE

TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA

SUL RACCORDO ANULARE

IN INTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E A24, POI RALLENTAMENTI TR A PISANA E AURELIA

IN ESTERNA CODE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA PONTINA E APPIA

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ALTA VELOCITA’FIRENZE-ROMA

IN DIREZIONE ROMA LA CIRCOLAZIONE E’ ANCORA, RICORDIAMO PER IL PER GUASTO TECNICO A UN TRENO PASSEGGERI NEI PRESSI DI CAPENA

CON RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

