Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL RACCORDO E MONTEPORZIO CAPONE, IN DIREZIONE DELLA A1 ROMA-NAPOLI
I SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PROVOCA CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA GIUSTINIANA, VERSO RIETI
MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CODE INTERESSANO
LA SALARIA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA, IN DIREZIONE RIETI
LA NOMENTANA, QUI CODE A DAL RACCORDO A COLLEVERDE, VERSO TOR LUPARA DOVE CI SONO DEI RALLENTAMENTI, NELLE DUE DIREZIONI
CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA
MENTRE SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E, PIU’ AVANTI CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, NELLE DUE
TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA
SUL RACCORDO ANULARE
IN INTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E A24, POI RALLENTAMENTI TR A PISANA E AURELIA
IN ESTERNA CODE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA PONTINA E APPIA
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ALTA VELOCITA’FIRENZE-ROMA
IN DIREZIONE ROMA LA CIRCOLAZIONE E’ ANCORA, RICORDIAMO PER IL PER GUASTO TECNICO A UN TRENO PASSEGGERI NEI PRESSI DI CAPENA
CON RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
DA GINA PANDOLFO È TUTTO
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