Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, RIMOSSO L’INCIDENTE, LA CIRCOLAZIONE E’SCORREVOLE TRA

IL RACCORDO E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE DELLA ROMA-NAPOLI

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE VITERBO

MENTRE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI INTERESSANO

LA SALARIA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA, IN DIREZIONE RIETI

LA NOMENTANA, DAL RACCORDO A TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

LA COLOMBO, QUI CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E A24

IN ESTERNA CODE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ALTA VELOCITA’FIRENZE-ROMA

IN DIREZIONE ROMA LA CIRCOLAZIONE E’ ANCORA RALLENTATA, PER IL PER GUASTO TECNICO A UN TRENO PASSEGGERI NEI PRESSI DI CAPENA

CON RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

INFINE, PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

CODICE GIALLO LA CRITICITA’

PER LE PROSSIME ORE SONO PREVISTE SULLA NOSTRA REGIONE

PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO SUL VERSANTE NORD-OCCIDENTALE

Servizio fornito da Astral