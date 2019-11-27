Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, RIMOSSO L’INCIDENTE, LA CIRCOLAZIONE E’SCORREVOLE TRA
IL RACCORDO E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE DELLA ROMA-NAPOLI
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE VITERBO
MENTRE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI INTERESSANO
LA SALARIA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA, IN DIREZIONE RIETI
LA NOMENTANA, DAL RACCORDO A TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
LA COLOMBO, QUI CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E A24
IN ESTERNA CODE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ALTA VELOCITA’FIRENZE-ROMA
IN DIREZIONE ROMA LA CIRCOLAZIONE E’ ANCORA RALLENTATA, PER IL PER GUASTO TECNICO A UN TRENO PASSEGGERI NEI PRESSI DI CAPENA
CON RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
INFINE, PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
CODICE GIALLO LA CRITICITA’
PER LE PROSSIME ORE SONO PREVISTE SULLA NOSTRA REGIONE
PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO SUL VERSANTE NORD-OCCIDENTALE
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